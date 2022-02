Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Dopo che la seconda stagione del seguito di The L Word è andata in onda tra agosto e ottobre 2021, arriva la conferma che The L Word: Generation Q è stato rinnovato per un terzo ciclo di episodi. Il prossimo capitolo sarà composto da 10 puntate che dovrebbero andare in onda su Showtime nel corso del 2022.

La serie segue le vite intrecciate di Bette Porter (Jennifer Beals), Alice Pieszecki (Leisha Hailey), Shane McCutcheon (Katherine Moennig), Dani Nùñez (Arienne Mandi), Micah Lee (Leo Sheng), Finley (Jacqueline Toboni), Sophie Suarez (Rosanny Zayas), Gigi Ghorbani (Sepideh Moafi) e Angie Porter-Kennard (Jordan Hull) mentre sperimentano amore, paure, sesso e successo a Los Angeles.

Fonte: Variety