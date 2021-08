Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

In seguito al grande successo della quarta stagione della serie TV drammatica The Handmaid's Tale, distribuita da Hulu lo scorso maggio, che ha regalato allo show e ai suoi attori non solo un grande favore della critica ma anche diverse candidature agli Emmy, tutto si sarebbe potuto aspettare tranne di avere la notizia che la quinta stagione potesse essere l’ultima. Vista anche la volontà della protagonista Elisabeth Moss di andare avanti, infatti senza di lei la serie TV non avrebbe motivo di esistere.

Dopo le dichiarazioni interrogative del nuovo capo degli script originali di Hulu, Jordan Helman, che ha ammesso che il team stava valutando una possibile chiusura con la quinta stagione, è recentemente intervenuto per chiarire la questione il creatore di questo grande successo Bruce Miller, commentando così:

"Ancora è presto per avere le idee chiare su una possibile e giusta conclusione dello show. Abbiamo realizzato un grande lavoro in questi anni e scegliere di chiudere tutto ora, ma non può essere una decisione così immediata. La pandemia mi ha fatto capire alcune cose, soprattutto che lavorare con queste persone è un privilegio e una grande fortuna ma allo stesso tempo so qual è la fine della storia e non voglio trascinarla più del dovuto. Nonostante questo, però, non voglio neanche accelerare i tempi perché non ha senso affrettarsi finché ho la possibilità di scrivere per Elisabeth Moss e non c'è situazione migliore di questa".

Basata sul romanzo distopico del 1985 Il racconto dell'ancella, dell'autrice canadese Margaret Atwood, la serie TV omonima è disponibile con le prime sue stagioni su Amazon Prime Video e le altre su Hulu.

E mentre non ci sono novità sula quinta stagione, lo scorso giugno è stato confermato che Ann Dowd riprenderà il ruolo di Zia Lydia in uno spin-off intitolato The Testaments, basato a sua volta sull'omonimo romanzo sempre dell'autrice Atwood del 2019.

In attesa di novità vi invitiamo a leggere le nostre recensioni di tutti gli episodi della quarta stagione!

Fonte: Deadline