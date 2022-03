Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Nonostante The Goldbergs abbia perso due delle sue colonne portanti - il compianto George Segal, venuto a mancare lo scorso anno, e Jeff Garlin, licenziato a dicembre per accuse di condotta inappropriata sul set - sembrerebbe che la corsa della popolare sit-com creata Adam F. Goldberg non sia ancora giunta al capolinea.

Lo show, attualmente in onda con la sua nona stagione - che ha anche ricevuto un ordine per l’aggiunta di quattro episodi aggiuntivi, portando il totale a 22 - è ambientato negli anni '80 e segue le vicende di una famiglia di Jenkintown, le cui vicissitudini vengono narrate dal punto di vista del figlio minore Adam.

Al momento la rete ABC non ha ancora decretato un rinnovo ufficiale ma, stando alle ultime informazioni, Wendi McLendon-Covey (doppiatrice nella serie M.O.D.O.K.), volto sin dalla prima puntata dell’iperprotettiva matriarca Beverly Goldberg, avrebbe concluso un accordo che la legherebbe ancora alla comedy.

Il nuovo contratto prevedrebbe un aumento dello stipendio e un’opzione per il ritorno in un’ulteriore stagione.

Non resta a questo punto che attendere prossimi aggiornamenti, augurandoci che venga davvero annunciata la produzione di una decima stagione.

Fonte: Deadline