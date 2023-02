Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Amanti delle sit-com preparate i fazzoletti perché Adam Goldberg e tutta la sua spassosa famiglia si sta preparando a congedarsi dal loro affezionato pubblico e l’ultimo capitolo della loro storia è ormai in procinto di essere narrato.

La rete televisiva ABC ha infatti confermato che l’attuale decima stagione di The Goldbergs farà calare il sipario sull’amata e longeva comedy, con l’epilogo che è dunque stato programmato per la messa in onda il prossimo 3 maggio.

“Siamo davvero orgogliosi dei dieci anni trascorsi con The Goldbergs”, ha affermato Craig Erwich, presidente di ABC Entertainment, Hulu e Disney Branded Television Streaming Originals. “È una squadra incredibile e siamo grati per tutta la gioia e l'intrattenimento che hanno portato a molti durante questo periodo. Non vediamo l'ora di celebrarne la conclusione nelle prossime settimane insieme ai fan”.

“È stato un onore far parte di The Goldbergs in questo decennio”, ha poi dichiarato Wendi McLendon-Covey, interprete dell’iperprotettiva Beverly Goldberg. “Sono davvero soddisfatta di ciò che abbiamo realizzato con lo show e mi considero fortunata per aver potuto intraprendere un’esperienza così gratificante. Mi mancherà la mia famiglia televisiva e ogni membro della troupe. Ringrazio i nostri brillanti sceneggiatori per averci fornito archi narrativi curati anno dopo anno e per essere stati sempre collaborativi. Sono grata inoltre ai nostri produttori esecutivi, fra i migliori del settore, e a tutti i nostri fan, “i Goldnerds”, per essere così dolci e di supporto. Il mio cuore è rigonfio... Ma spero vivamente di non vedere mai più un altro paio di spalline per tutta la mia vita”.

Fonte: Variety