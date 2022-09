Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

La star di The Haunting of Hill House e The Haunting of Bly Manor Carla Gugino si è recentemente unita al cast di The Girls on the Bus, una nuova dramedy targata HBO Max e basata su un capitolo del romanzo Chasing Hillary: Ten Years, Two Presidential Campaigns and One Intact Glass Ceiling scritto da Amy Chozick.

Lo show narrerà le vicende di quattro giornaliste che seguiranno passo dopo passo un gruppo di imperfetti candidati alla presidenza, coltivando nel frattempo amicizie e amori, e scoprendo lungo il percorso un rilevante scandalo.

Gugino vestirà i panni di Grace Gordon Greene, considerata la Regina degli Scoop, amica e mentore di Sadie - interpretata da Melissa Benoist (Supergirl).

Il cast finora annunciato vede inoltre la presenza di Natasha Behnam, Christina Elmore e Brandon Scott, mentre Julie Plec (The Vampire Diaries e The Originals) e la stessa Chozick figurano in veste di scrittrici, nonché produttrici esecutive, insieme a Rina Mimoun, Greg Berlanti (Arrow) e Sarah Schechter.

Fonte: Variety