Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

È stato rilasciato il trailer di The Girl Before, e Jane (Gugu Mbatha-Raw) sta per imparare a proprie spese che se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è.

Nel video ci viene presentato il personaggio, che sta cercando un nuovo inizio dopo una tragedia personale. Quando ha la possibilità di trasferirsi in una bellissima casa ultra-minimalista progettata da un enigmatico architetto (David Oyelowo), non perde l'occasione di acquistarla. C'è solo un problema: gli occupanti devono rispettare il suo elenco di regole rigorose e, come spiega il trailer, la casa raccoglierà dati sui suoi occupanti "per migliorare l'esperienza dell'utente".

Tutto va bene finché la protagonista non fa una scoperta scioccante su cosa è successo al suo predecessore, Emma (Jessica Plummer), ed è costretta a confrontarsi con snervanti somiglianze tra loro. Mentre inizia a scavare più a fondo e le linee temporali delle due donne si intrecciano in modi sempre più spaventosi, Jane inizia a chiedersi se il suo destino sarà lo stesso della ragazza di prima.

La serie è un avvincente adattamento dell'omonimo romanzo bestseller di J.P. Delaney, che vede nel cast anche Ben Hardy, Rakhee Thakrar, Amanda Drew e Ian Conningham.

Dal suo adattamento per il piccolo schermo, Delaney afferma che il pubblico può aspettarsi un thriller "abbastanza non convenzionale":

"È molto cinematografico, ci sono molti retroscena emotivi e ci sono cose abbastanza traumatiche in gioco. È molto più ricco di alcuni thriller: è un thriller psicologico che vive in un territorio che non si vede così spesso in TV".

Tutti e quattro gli episodi di The Girl Before saranno rilasciati su HBO Max il 10 febbraio.

Fonte: Entertainment Weekly