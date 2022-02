Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

La serie TV spin-off di Downton Abbey, The Gilded Age, sta per arrivare anche in Italia: lo spettacolo farà il suo debutto su Sky e NOW il prossimo 21 marzo.

Per chi non la conoscesse, The Gilded Age inizia nel 1882 con la giovane Marian Brook (Louisa Jacobson) che si trasferisce dalla Pennsylvania rurale a New York City dopo la morte di suo padre per vivere con le sue vecchie zie Agnes van Rhijn (Christine Baranski) e Ada Brook (Cynthia Nixon). Accompagnata da Peggy Scott (Denée Benton), un'aspirante scrittrice in cerca di un nuovo inizio, Marian viene inavvertitamente coinvolta in una guerra sociale tra una delle sue zie e i suoi vicini straordinariamente ricchi - uno spietato magnate delle ferrovie George (Morgan Spector) e la sua ambiziosa moglie Bertha Russell (Carrie Coon). Esposta a un mondo sull'orlo dell'età moderna, Marian seguirà le regole stabilite della società o forgerà la propria strada?

La prima stagione di The Gilded Age è composta da dieci episodi, scritti da Julian Fellowes e diretti da Michael Engler.

Mentre sta per debuttare in Italia, The Gilde Age è stato già rinnovato per una seconda stagione dalla sua rete di appartenenza.