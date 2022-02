Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

La serie drammatica della HBO tornerà con un nuovo lotto di episodi: la rete americana ha confermato che The Gilded Age è stato rinnovato per una seconda stagione. Il dramma in costume, creato dalla star di Downton Abbey Julian Fellowes, ha riscosso un ottimo successo con la premiere - seconda solo a Chernobyl.

La serie è attualmente in onda, e il suo finale è previsto per il 21 marzo.

"Julian Fellowes e l'intera famiglia di The Gilded Age ci hanno completamente affascinato con la loro storia sulla stravaganza di New York della fine del 19° secolo", ha dichiarato Francesca Orsi, Vicepresidente esecutivo della programmazione HBO. "Insieme ai nostri partner della Universal Television, non potremmo essere più orgogliosi di intraprendere un viaggio nella seconda stagione con questa squadra straordinariamente talentuosa".

"La prima stagione di The Gilded Age è l'inizio di una storia epica che ha introdotto un mondo affascinante pieno di personaggi intriganti", ha fatto eco Erin Underhill, Presidente di Universal Television. "La portata dello spettacolo di Julian è ambiziosa, e siamo entusiasti di continuare a esplorare le profondità di questa affascinante era con HBO".

The Gilded Age inizia nel 1882 con la giovane Marian Brook (Louisa Jacobson) che si trasferisce dalla Pennsylvania rurale a New York City dopo la morte di suo padre per vivere con le sue vecchie zie Agnes van Rhijn (Christine Baranski) e Ada Brook (Cynthia Nixon). Accompagnata da Peggy Scott (Denée Benton), un'aspirante scrittrice in cerca di un nuovo inizio, Marian viene inavvertitamente coinvolta in una guerra sociale tra una delle sue zie e i suoi vicini straordinariamente ricchi - uno spietato magnate delle ferrovie George (Morgan Spector) e la sua ambiziosa moglie Bertha Russell (Carrie Coon). Esposta a un mondo sull'orlo dell'età moderna, Marian seguirà le regole stabilite della società o forgerà la propria strada?

Fonte: Comic Book