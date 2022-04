Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 15 ore fa

Le avventure del Velocista Scarlatto di casa The CW avranno ancora vita lunga, in quanto una nona stagione di The Flash è stata ufficialmente confermata dalla rete televisiva, ma sembra proprio che il povero Barry Allen (Grant Gustin di Glee) dovrà necessariamente contare di meno sul suo mentore e padre affidatario.

Giunge infatti recentemente l’annuncio che Jesse L. Martin (Law & Order - I due Volti della Giustizia), interprete sin dal primo episodio del detective Joe West, non sarà più un regular dopo la conclusione dell’attuale annata.

Stando a quanto riferito, l’attore, che sarà impegnato a Vancouver fra la fine maggio e l’inizio di giugno per dirigere il pilot di The Irrational, una nuova serie targata NBC, dovrebbe comparire in circa cinque puntate della prossima stagione.

Al momento non sono stati riferiti dettagli in merito a come verrà gestito e giustificato il minor screentime del personaggio, e come ciò influirà sugli altri protagonisti, in particolare modo sulla moglie Cecile Horton (Danielle Nicolet), con la quale ha anche avuto una figlioletta.

Per saperne di più, non resta che continuare a seguire The Flash, con il prossimo episodio, “Death Rises”, che approderà sugli schermi americani il 27 aprile.

Fonte: Comic Book