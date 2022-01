Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Il Velocista Scarlatto potrebbe correre per le strade di Central City ancora per lungo tempo, affrontando tutte le avversità che minacceranno la sicurezza della città e dei suoi cittadini.

Mentre si attendono ancora i nuovi episodi dell’ottava stagione di The Flash, di cui è stato recentemente rilasciato un promo, si sta facendo largo online un rumour che, se fosse confermato, potrebbe davvero rendere felice ogni fan dello show.

Stando infatti ad alcune voci, sembra che Grant Gustin (Glee), interprete dell’eroe protagonista, sarebbe vicino a concludere delle trattative che lo legherebbero alla serie per un’altra stagione.

Il nuovo contratto sancirebbe la sua apparizione in 15 episodi, per ognuno dei quali l’attore riceverebbe un compenso pari a 200.000 dollari.

Naturalmente, come accennato, si tratta al momento di una notizia ancora priva di conferma, quindi da prendere assolutamente con le pinze, ma se fosse avvalorata, indicherebbe il sicuro rinnovo per lo show, il che lo renderebbe il più longevo fra quelli appartenenti all’Arrowverse.

Nell’attesa di prossimi aggiornamenti, vi ricordiamo che il nuovo appuntamento con il supereroe e tutto il suo team è previsto per il 9 marzo.

Fonte: Comic Book