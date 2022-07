Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 12 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Nonostante la disfatta e la morte del suo acerrimo e più ostico rivale, sembra che l’eterno scontro fra il Velocista Scarlatto e l’assassino della madre potrebbe non essersi del tutto concluso.

Questa settimana è andato finalmente in onda in America il finale dell’ottava stagione di The Flash, che ha visto Barry Allen (Grant Gustin di Glee) affrontare un redivivo e potenziato Eobard Thawne (Tom Cavanagh) in un epica e strenua battaglia, da cui l’eroe è infine uscito vincitore.

Nonostante l’esito del combattimento, come spesso accade nei comics, ma anche nelle serie TV, la morte non è mai definitiva e stando alle parole dello showrunner Eric Wallace il terribile villain potrebbe tornare nei nuovi episodi a creare scompiglio a Central City:

“Reverse-Flash e Negative Reverse-Flash, proprio come Frost, sono morti. Voglio dire, sono proprio morti. Ora, detto questo...è uno spettacolo che trae ispirazione dai fumetti, e quindi sono abbastanza certo che nella nona stagione ci sarà un motivo per cui potreste rivedere sullo schermo Tom Cavanagh. Non vi rivelerò nulla, ma è abbastanza sicuro”.

L’attore, come sapranno i fan dello show, non ha solo dato il volto al perfido velocista, ma anche a tutte le numerose versioni di Harrison Wells presenti nel multiverso, quindi, nonostante l’unificazione dei vari mondi, avvenuta alla fine del crossover Crisi sulle Terre Infinite, al momento non si può ancora sapere il ruolo nel quale lo vedremo apparire.

In attesa di maggiori informazioni, vi ricordiamo che è stato recentemente annunciato che Cavanagh sarà coinvolto in veste di regista per la premiere della terza stagione di Superman & Lois.

Fonte: Screen Rant