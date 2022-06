Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

L'episodio di questa settimana di The Flash ha portato a delle svolte pazzesche per la serie: non solo abbiamo finalmente la risposta a ciò che si cela dietro Iris, ma è stata accompagnata da non uno, ma ben due sviluppi terrificanti. Iris è morta tra le braccia di Barry grazie alle macchinazioni della Negative Still Force, poi Reverse Flash è risorto, emergendo letteralmente dal corpo del "buono" Eobard Thawne, ora più veloce che mai. È una situazione disastrosa per tutte le persone coinvolte, ma il Team Flash non si arrenderà senza combattere.

La rete televisiva The CW ha rilasciato un'anteprima di Negative, Part Two, il finale dell'ottava stagione di The Flash in arrivo la prossima settimana.

La squadra sta ancora affrontando il dolore per quanto accaduto nell'ultimo episodio, ma non ha intenzione di lasciar vincere Thawne e la Negative Still Force, e avrà bisogno di tutto l'aiuto possibile.

Secondo la sinossi ufficiale, "Con The Flash (Grant Gustin) ancora scosso da tutto quello che è appena successo, il resto della squadra si riunisce per sostenerlo quando ne ha più bisogno. La serie è interpretata anche da Jesse L. Martin, Candice Patton, Danielle Panabaker, Danielle Nicolet, Kayla Compton e Brandon McKnight. Marcus Stokes ha diretto l'episodio scritto da Eric Wallace".

Negative, Part Two andrà in onda mercoledì 29 giugno su The CW.

Fonte: Comic Book