Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La serie televisiva incentrata sulle vicende di Bartholomew Henry "Berry" Allen The Flash sta per concludere la sua ottava stagione con gli ultimi due episodi, Negative, Part One e Negative, Part Two.

The CW ha rilasciato la sinossi e un'anteprima ufficiali di Negative, Part One, grazie alle quali i fan possono ottenere più informazioni sull'importante scoperta di Iris West Allen (Candice Patton) e sulla grande lotta che la squadra dovrà affrontare in cui giocherà un ruolo importante Deon (Christian Magby).

Secondo la sinossi ufficiale, "The Flash (Grant Gustin) e la squadra sono in lotta per la sopravvivenza; nel frattempo, Iris (Candice Patton) scopre la causa della sua malattia del tempo. La puntata è interpretata anche da Jesse L. Martin, Danielle Panabaker, Danielle Nicolet, Kayla Compton e Brandon McKnight. Jeff Byrd ha diretto l'episodio scritto da Jonathan Butler e Gabriel Garza".

Una informazione è certa: qualsiasi cosa accadrà in questo finale di stagione di The Flash, non sarà fatale né per Berry né per Iris, come precedente svelato dallo showrunner della serie TV Eric Wallace.

Negative, Part One andrà in onda mercoledì 22 giugno su The CW.

Fonte: Comic Book