Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo aver rilasciato il video anteprima del finale di stagione, The CW ha svelato le prime foto del ventesimo e ultimo episodio dell'ottava stagione di The Flash.

Sebbene le immagini non rivelino molto sull'episodio in questione, una di esse mostra i figli di Barry e Iris, Bart (Jordan Fisher) e Nora (Jessica Parker Kennedy), con lievi sorrisi sui loro volti, forse suggerendo che le cose andranno per il verso giusto.

L’episodio di questa settimana ha davvero sorpreso i fan con due colpi di scena inaspettati: si è scoperta la causa della malattia del tempo di Iris (Candice Patton) e si è visto il ritorno di un grande villain. Ci sono stati infatti due sviluppi pesanti. Iris è morta tra le braccia di Barry (Grant Gustin) per via delle macchinazioni di Deon della Negative Still, inoltre Reverse Flash è risorto. Una situazione terribile per tutte le persone coinvolte, ma il Team Flash non si arrenderà senza combattere.

Secondo la sinossi ufficiale di Negative, Parte 2: “Con Flash (Grant Gustin) ancora scosso da tutto quello che è appena successo, il resto della squadra si raduna per sostenerlo quando ne ha più bisogno. La serie comprende anche Jesse L. Martin, Candice Patton, Danielle Panabaker, Danielle Nicolet, Kayla Compton e Brandon McKnight. Marcus Stokes ha diretto l’episodio scritto da Eric Wallace".

Il finale dell'ottava stagione di The Flash andrà in onda mercoledì 29 giugno su The CW.

Fonte: Comic Book