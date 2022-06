Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

The CW ha pubblicato le foto di The Man in the Yellow Tie, il prossimo diciottesimo episodio dell'ottava stagione di The Flash che andrà in onda mercoledì 15 giugno.

L'episodio vedrà Barry lavorare con la Dottoressa Meena Dhawan (Kausar Mohammed) dopo che Meena si è rivelata la nuova velocista alla fine di Keep it Dark. Tuttavia, Barry (Grant Gustin) rimane scioccato quando incontra l'altro scienziato con cui ha lavorato nel tentativo di migliorare la sua velocità: Eobard Thawne (Matt Letscher).

La sinossi ufficiale dell'episodio recita: "Con un nuovo velocista in città, The Flash (Grant Gustin) ottiene molto più di quanto si aspettasse, mentre i poteri di Cecile (Danielle Nicolet) le consentono di aiutare il Team Flash in un modo completamente diverso. La serie vede nel cast anche Jesse L. Martin, Candice Patton, Danielle Panabaker, Kayla Compton e Brandon McKnight. Marcus Stokes ha diretto l'episodio scritto da Sam Chalsen".

The Man in the Yellow Tie - di cui è stato recentemente rilasciato il promo - andrà in onda su The CW il 15 giugno.

Fonte: Comic Book