Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Malgrado alcune anticipazioni da parte dello showrunner Eric Wallace, i fan di The Flash sono ancora in trepidante attesa di conoscere l’identità del villain con cui dovrà scontrarsi il Velocista Scarlatto nell’ultima parte dell’ottava stagione.

Nel frattempo lo show sta però regalando piccole gioie al pubblico, riportando sullo schermo alcuni degli avversari dell’eroe.

Infatti in Keep it Dark, l’episodio andato in onda questa settimana in America, Barry (Grant Gustin), alla ricerca di risposte in merito alla comparsa di un nuovo meta in città, è approdato nell’isola di Lian Yu, dove era tenuto prigioniero Eobard Thawne/Reverse-Flash (Tom Cavanagh).

Dopo aver quindi fatto visita al più temibile e ostico fra i nemici affrontati, sembra proprio che nella prossima puntata un simile tuffo al cuore attenderà l’uomo più veloce della Terra.

Stando al promo recentemente pubblicato dalla rete The CW, il protagonista si troverà nuovamente faccia a faccia con l’assassino della madre, ma stavolta nella versione interpretata da Matt Letscher, apparso anche in uno degli ultimi episodi della settima stagione di Legends of Tomorrow.

Nel video però pare che l’iconico villain non abbia alcuna memoria di Barry, quindi potrebbe o trattarsi, almeno per lui, del loro primo incontro o rivelarsi come una mossa architettata per mettere in atto un nuovo diabolico piano.

Per saperne di più non resta che attendere il prossimo appuntamento con The Flash, atteso per il 15 giugno.

Fonte: Screen Rant