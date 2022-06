Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Veloce come il suo protagonista, il finale dell’ottava stagione di The Flash sta giungendo a grandi falcate, e tutti i fan si stanno chiedendo, dopo aver affrontato Despero, l’Anti-Flash e Deathstorm, chi sarà il villain che sbarrerà la strada ai protagonisti in quest’ultima tranche di episodi.

Lo showrunner Eric Wallace, che aveva già precedentemente anticipato alcune informazioni in merito all’epilogo dell’attuale annata, è tornato recentemente a parlarne, svelando dei dettagli proprio in merito al “Big Boss”:

“C'è una ragione per cui Iris ha avuto la malattia del tempo, e l'ultimo antagonista dell’ottava stagione è colui che si cela dietro a questo suo malessere. Vedrete quindi il motivo per cui sta accadendo tutto ciò”.

Senza dunque fare spoiler o rivelarne l’identità, Wallace ha comunque stuzzicato il pubblico rivelando una connessione fra il nemico e questo strano e terribile male che sta attanagliando la moglie del Velocista Scarlatto, che nel corso degli episodi le ha creato non pochi problemi e inconvenienti, portandola infine a separarsi dal marito, inghiottita nella Still Force.

Non resta a questo punto che attendere le prossime puntate per conoscere tutti i dettagli in merito alla nuova minaccia da scongiurare per il Team Flash e il segreto che si nasconde dietro al malanno di Iris.

Fonte: Comic Book