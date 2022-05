Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Con la recente trasmissione del quindicesimo episodio, “Into the Still Force”, andato in onda il 18 maggio, solo 5 appuntamenti separano i fan dalla conclusione dell’ottava stagione di The Flash, un’annata che si è rivelata estremamente impegnativa per il team a difesa di Central City.

Tra l’evento “Armageddon”, che ha visto il Velocista Scarlatto trovarsi invischiato nelle trame della sua storica nemesi, Reverse Flash, allo scontro con il terribile Deathstorm, che ha lasciato ferite indelebili, passando per la malattia del Tempo di Iris (Candice Patton), la squadra ne ha veramente passate di tutti i colori.

Stando alle parole dello showrunner Eric Wallace, gli eventi, prima di giungere al lieto fine, sembrano però destinati a peggiorare ulteriormente, portando i protagonisti ad affrontare un tipo di terrore ancora mai sperimentato.

“Esistono varie sfaccettature di orrore, incluse le forme viscerali, che è quella che potrebbe palesarsi nel finale” - ha così dichiarato in un’intervista lo sceneggiatore -"Quindi, nella stagione improntata sull’horror, abbiamo avuto mostri, atmosfere sovrannaturali e infine l'orrore fisico in ‘Into the Still Force’. Direi che se fossi uno che scommette, ci sono buone probabilità che il pubblico possa aspettarsi una sorta di orrore viscerale nel season finale”.

Come però detto in precedenza, dopo tutte queste avversità, la luce attenderà gli eroi in fondo al tunnel.

“Sono felice di dire che ogni cosa andrà a buon fine per il Team Flash. La malattia del tempo di Iris sarà curata entro la conclusione dell'ottava stagione. Lei e Barry, si sono spesso trovati separati, chi a Coast City con Sue, lavorando come giornalista e chi a combattere Deathstorm” - ha rivelato Wallace – “Tutte queste cose sono avvenute per una ragione, e convergeranno nell’epilogo di questa stagione, dove i protagonisti torneranno finalmente insieme. E, poiché amo i lieto fine, tutti vivranno felici e contenti. Iris non morirà e nemmeno Barry. Non accadrà nulla di tutto ciò”.

Non resta quindi che attendere di vedere come si svolgeranno gli eventi, consapevoli però che il sipario non calerà ancora sulle avventure dell’Uomo più veloce della Terra, in quanto la serie proseguirà con un nono ciclo di episodi.

