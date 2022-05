Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 12 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Nonostante Legends of Tomorrow sia stato tristemente cancellato, terminando quindi bruscamente la storia dell’equipaggio della Waverider con la settima stagione, il lavoro nell’Arrowverse per l’interprete del capitano Sara Lance, Caity Lotz, è tutt’altro che concluso.

L’attrice infatti, dopo essere già stata coinvolta in veste di regista per il proprio show, si prepara ad assumere nuovamente tale ruolo per supervisionare alla sedicesima puntata dell’ottava annata di The Flash.

L’episodio farà parte di un trittico “di intermezzo”, con il quindicesimo e il diciassettesimo che vedranno dietro la macchina da presa lo showrunner Eric Wallace e la star Danielle Panabaker, volto di Caitlin Snow/Frost.

Intitolata The Curious Case of Bartholomew Allen - chiaro riferimento a Il Curioso Caso di Benjamin Button, racconto del 1922 e film del 2008 che vedeva il protagonista ringiovanire anno dopo anno - la puntata vedrà al contrario il Velocista Scarlatto (Grant Gustin di Glee) invecchiare prematuramente dopo essere stato colpito da un’onda d’urto.

L’appuntamento è fissato in America sulla rete The CW per il prossimo 25 maggio.

Fonte: Comic Book