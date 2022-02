Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

The CW ha condiviso una descrizione ufficiale di Lockdown, l'episodio di The Flash che andrà in onda sulla rete statunitense il 16 marzo.

La sinossi di Lockdown recita: "Quando un criminale invade la CCPD, Barry (Grant Gustin) e Kramer (guest star Carmen Moore) devono unirsi e fare affidamento l'uno sull'altro se hanno intenzione di sconfiggerlo. Nel frattempo, Caitlin (Danielle Panabaker) impara una lezione preziosa mentre è fuori con Snow e Mark (guest star Jon Cor). La serie comprende anche Jesse L. Martin, Candice Patton, Danielle Nicolet, Kayla Compton e Brandon McKnight. Stefan Pleszczynski ha diretto l'episodio scritto da Christina M. Walker".

Dopo aver smosso le acque con l'evento Armageddon alla fine dell'anno scorso, The Flash tornerà con i nuovi episodi il prossimo mese, riportando le avventure di Barry Allen/The Flash (Grant Gustin) sul piccolo schermo. Per l'occasione, la serie TV ci ricorda che manca ormai pochissimo al debutto dei nuovi episodi con un poster.

Prima di Lockdown, vi ricordiamo che il sesto episodio - che segnerà il ritorno di Rick Cosnett nei panni di Eddie Thawne - verrà trasmesso in America il prossimo 9 marzo.

