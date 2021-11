Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 14 ore fa

Dopo che il potenziale spin-off di Arrow, incentrato su Mia Queen (Katherine McNamara di Shadowhunters) e le Canaries, è stato ufficialmente cancellato dalla rete The CW, i fan si erano ormai rassegnati all’idea di non assistere alle imprese che attendevano la figlia di Oliver.

Come spesso però accade, non è mai detta l’ultima parola, e la possibilità di vedere la giovane Green Arrow in azione si è finalmente concretizzata grazie al crossover Armageddon, evento in cinque puntate che ha inaugurato la recente ottava stagione di The Flash.

Con la minaccia di Despero pronta a portare scompiglio in tutta Central City, Barry Allen (Grant Gustin di Glee) e tutto il suo team verranno infatti affiancati da una serie di vecchie conoscenze, come Batwoman (Javicia Leslie di God Friended Me), Atom (Brandon Routh di Chuck), Black Lightning (Cress Williams), Sentinel (Chyler Leigh di Supergirl) e infine proprio Mia Queen.

Katherine McNamara ha dunque recentemente commentato il suo ritorno nei panni della supereroina, e, esprimendo tutto il suo entusiasmo, ha dichiarato:

”Mi hanno chiesto se fossi interessata ad interpretare nuovamente Mia per un episodio di The Flash e io ho risposto, 'Assolutamente! Ci sarò. Fammi sapere. Sono vostra. È un sogno che si avvera. Grant Gustin e l'intera troupe di The Flash, sono stati semplicemente fantastici e mi hanno accolto a braccia aperte. Sono davvero grata”.

Il secondo episodio dell’atteso crossover andrà in onda in America il prossimo 23 novembre.

Fonte: Digital Spy