The Flash 7: Rilasciata un’Anteprima del Finale di Stagione

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Anche per quest’anno è tempo di salutare il velocista più famoso di casa The CW: con l’ultima puntata in procinto di essere trasmessa la prossima settimana, la settima stagione di The Flash si avvia infatti verso la sua conclusione.

Lo scorso episodio, il 150° per lo show, ha visto Nora West- Allen (Jessica Parker Kennedy di Black Sails) e Bart Allen (Jordan Fisher), i figli di Barry (Grant Gustin di Glee) e Iris (Candice Patton), giungere direttamente dal futuro per poter aiutare i genitori nella lotta contro il malvagio Godspeed.

In vista quindi dell’attesa resa dei conti con il temibile villain, è stato da poco rilasciato il trailer ufficiale del season finale, in cui oltre a vedere la presenza di John Wesley Shipp (Dawson’s Creek) nelle vesti di Jay Garrick, ai fan non sarà sfuggita la gradita apparizione di un altro personaggio.

Dopo aver abbandonato la serie nel corso dell’attuale annata, Carlos Valdes, storico volto di Cisco Ramon, è infatti tornato proprio l’epilogo, come aveva già anticipato in una recente intervista.

“Sì, sto tornando, baby, per le ultime due puntate!” - aveva dichiarato l’attore – “Penso che sia davvero lusinghiero e gratificante poter dare un solenne addio, ma poi, a sorpresa, giungere alla fine per aiutare la squadra a sconfiggere un formidabile avversario”.

L’appuntamento con l’ultimo episodio, dal titolo “Heart of the Matter, Part 2”, è fissato per il 20 luglio.

Fonte: Comic Book