The Flash 7: Pubblicate le Prime Immagini del 17° Episodio

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

The Flash si prepara a spegnere le candeline, quando il prossimo 13 luglio verrà ufficialmente tagliato il traguardo del 150° episodio con la trasmissione della prima parte del finale della settima stagione.

Come annunciato precedentemente, per celebrare l’evento la serie vedrà il ritorno di Jessica Parker Kennedy (Black Sails), che vestirà nuovamente i panni di Nora West Allen, alias la velocista XS.

Le sorprese che attendono i fan non si fermano di certo qui: infatti la puntata segnerà anche l’atteso debutto di Jordan Fisher nel ruolo di Bart Allen, il secondo figlio di Barry (Grant Gustin di Glee) e di Iris (Candice Patton), dotato degli stessi poteri del padre, che sfoggia sotto la maschera di Impulse.

In vista dell’imminente appuntamento, sono state da poco pubblicate online alcune immagini tratte proprio dal diciassettesimo episodio, intitolato Heart of the Matter, Part 1, che ritraggono la famigliola al completo, offrendo anche, dopo i primi scatti trapelati, un sguardo più nitido al nuovo personaggio.

Stando alla sinossi, Barry e Iris daranno il benvenuti ai loro due figli, giunti direttamente dal futuro, ma uno scioccante segreto rischia di minare l’armonia familiare.

Nel frattempo la minaccia legata a Godspeed s’intensifica, rischiando di distruggere l’intera Central City.

