Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 1 ora fa

La serie antologica The First Lady sembra essere già giunta a una conclusione. Lunedì, infatti, è stato confermato che non si procederà con una seconda stagione.

Nello show si seguono le ricostruzioni romanzate di alcune First Lady degli Stati Uniti nelle diverse epoche della Casa Bianca. In particolare, si raccontano le vite personali e politiche di tre delle donne più influenti del Paese: Michelle Obama, Bett Ford ed Eleanor Roosevelt, interpretate rispettivamente da Viola Davis, Michelle Pfeiffer e Gillian Anderson. La serie è stata creata da Aaron Cooley e diretta da Susanne Bier ed è interpretata anche da O.T. Fagbenle, Dakota Fanning, Lily Rabe, Regina Taylor, Kiefer Sutherland e Aaron Eckhart.

Secondo alcune dichiarazioni: "Showtime può confermare che la serie antologica The First Lady non andrà avanti con un'altra stagione. Vorremmo applaudire la maestria e l'impegno della nostra showrunner Cathy Schulman, della regista Susanne Bier, dei loro colleghi produttori esecutivi, del nostro incredibile cast, guidato dalla produttrice esecutiva Viola Davis, da Michelle Pfeiffer e da Gillian Anderson e del nostro partner di studio Lionsgate per il loro lavoro dedicato a raccontare le storie uniche di tre straordinarie leader".

Con la prima stagione conclusasi sei settimane fa, la serie ha scavato in profondità nella vita delle tre First Lady, esplorando tutto ciò che riguarda i loro viaggi a Washington, la loro vita familiare, i contributi politici che hanno cambiato il mondo, con il loro operato oramai sotto gli occhi di tutti.

"Si è sempre trattato di cercare di tracciare attraverso la storia la sublimazione della voce, e di girare la lente sulla storia per vederla attraverso un punto di vista femminile", ha affermato la showrunner Schulman in un'intervista. "Era quindi importante vedere la continuità dei temi e poterne evidenziare le somiglianze e la giustapposizione. Volevamo che si intersecasse e si attraversassero 110 anni di storia nello stesso momento e per ogni episodio".

Fonte: Comic Book