Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Dopo l’enorme successo riscosso a livello globale, Prime Video ha rinnovato per un nuovo capitolo The Ferragnez.

Il reality segue la vita di una delle coppie più influenti del mondo contemporaneo: Chiara Ferragni, imprenditrice digitale e icona della moda, e Fedez, artista poliedrico.

La nuova stagione tornerà a mostrare la vita privata e lavorativa della coppia, il piccolo Leone e la secondogenita Vittoria. Prodotto da Banijay Italia per Amazon Studios, il nuovo lotto di episodi debutterà su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo nel 2023, e molto probabilmente mostrerà i difficili retroscena che l’amata famiglia ha vissuto di fronte alla diagnosi del tumore al pancreas di Federico.

"Spero che la seconda stagione di questa serie così intima per noi possa essere d’esempio a tutti coloro che attraverso la terapia provano a migliorare sé stessi e il proprio rapporto di coppia", ha spiegato Chiara Ferragni. "Il nostro vuole essere un esperimento sociale, oltre che televisivo, dove proviamo a raccontare il nostro aspetto umano più privato e spontaneo fatto anche di debolezze e sfide personali".

"Spero che la seconda stagione possa ispirare esattamente come la prima, in cui abbiamo cercato di normalizzare il tema della psicanalisi e della terapia", ha aggiunto Fedez. "Sono contento di avere questa opportunità, far sentire meno sole persone che hanno vissuto le mie stesse esperienze e mi auguro che in qualche modo le possa incoraggiare ad affrontare il futuro".

"Il pubblico di Prime Video in Italia e nel mondo ha amato la prima stagione di The Ferragnez", ha dichiarato Georgia Brown di Amazon Studios. "Con questa nuova stagione continuiamo nel nostro costante impegno e investimento nell’industria creativa italiana, offrendo al contempo agli spettatori di Prime Video uno sguardo profondamente autentico e toccante su una delle famiglie più influenti e iconiche al mondo".

La seconda stagione di The Ferragnez sarà rilasciata su Prime Video nel 2023.