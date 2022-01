Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 41 minuti fa

Sebastian Stan è attualmente protagonista del nuovo film d'azione The 355, e presto lo vedremo interpretare Tommy Lee nella serie limitata di Hulu, Pam & Tommy. Mentre i fan sono ansiosi di vedere cosa ha in serbo Stan, molti si chiedono anche quando tornerà nel Marvel Cinematic Universe.

Stan è stato visto l'ultima volta nei panni di Bucky Barnes nello spettacolo Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, e di recente l'attore ha affermato di non sapere se e quando tornerà nell'universo Marvel:

"Non lo so, davvero, non so ancora nulla. Da ormai 10 anni vivo alla giornata con il Marvel Cinematic Universe. Non so mai con molto anticipo quale sarà il prossimo progetto di cui farò parte. Non dipende da me, ma finché continueranno a chiamarmi, io ci sarò. Chissà per quanto, però! Anch'io invecchio. Come tutti nel mondo, invecchio! Non so se questo possa influire, ma finché mi vorranno io ci sarò”.

Durante un'intervista fatta in occasione del nuovo film The 355, all'attore è stato chiesto del suo rapporto con l'azione e se teme di lavorare in quei ruoli più impegnativi:

"Ho paura solo con Anthony Mackie, perché il problema è che devo aspettarlo molto a lungo", ha scherzato Stan. "Vi dirò una cosa, non ho dovuto aspettare per questo film. Tutti si sono presentati con le loro migliori performance. Penso che l'azione sia una specie di strano ballo che non so se ottiene ancora il merito che merita. Non dimenticate le numerose squadre di acrobati che alzano il livello di impegno, è molto difficile. C'è molto da fare, ma è davvero fantastico, è sempre stimolante e divertente. Non diventa mai noioso e l'adrenalina è sempre alta. È molto avvincente".

L'anno scorso è stato confermato che Mackie tornerà alla Marvel come nuovo Cap in Captain America 4. Anche se non è stato rivelato se Stan è legato al progetto, è difficile immaginare un film di Captain America senza Bucky!

Fonte: Comic Book