Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 15 giugno 2021

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Ci sono voluti sei episodi di The Falcon and The Winter Soldier per arrivarci, ma alla fine Sam Wilson (Anthony Mackie) ha preso il nome di Capitan America e l'iconico scudo a stelle e strisce. In effetti, la serie culmina in un discorso appassionato di fronte a politici e telecamere, trasmettendo un infuocato monologo in tutto il mondo. A tal proposito, Mackie voleva includere un riferimento al "Make America Great Again", ma la proposta è stata rifiutata dai dirigenti dello studio:

“Con tutte le proteste e tutto ciò che è successo nel 2020, c'erano tante persone nere, bianche o asiatiche. Tutti, tutti in questo Paese, in questo momento, vogliono vedere un cambiamento, e quel monologo lo riassume in modo meraviglioso", ha affermato Mackie durante un'apparizione virtuale all'evento Marvel's Drive-In FYC. "Una cosa che volevo mettere alla fine del monologo - ed è stato rifiutato - era che se vogliamo 'rendere di nuovo grande l'America', deve essere fatto dagli americani. E non importa quale sia la tua razza, il tuo credo, il colore della tua pelle o la tua sessualità, sei un americano. Ed è quello che penso voglia dire il nuovo Captain America”.

Quel riferimento, ovviamente, è una menzione della stessa verbosità usata dall'ex presidente Donald Trump e dalla sua campagna. Mackie non ha fornito alcuna spiegazione sul motivo per cui è stato bloccato.

Oltre all'ascesa di Wilson come Capitan America, c'è stato un punto in cui la writer's room ha quasi dato al personaggio i superpoteri visti nei fumetti:

"È stato discusso nella writer's room, ma non credo che nessuno degli scrittori abbia pensato che ci fosse un modo per farlo nel modo giusto", ha affermato Spellman quando gli è stato chiesto se avesse preso in considerazione l'idea di dare a Falcon i suoi poteri oratori in The Falcon and The Winter Soldier o nell'imminente Captain America 4. "Non so cosa succederà in Capitan America 4 però".

Fonte: Comic Book