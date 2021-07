Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 04 luglio 2021

In una recente intervista, la star di The Falcon and The Winter Soldier Anthony Mackie ha affermato che inizialmente non sapeva che sarebbe diventato il nuovo Captain America quando si è unito al cast dello show Disney+.

Sia Mackie che Sebastian Stan sono entrati a far parte dello spettacolo dei Marvel Studios senza sapere cosa sarebbe successo ai loro personaggi: del resto, Kevin Feige e colleghi stavano ancora cercando di decidere come procedere con lo scudo dopo Avengers: Endgame.

"Non ne abbiamo mai parlato fin quando non è arrivato il momento dello spettacolo. Il discorso dello scuso era abbastanza complesso. Sarebbe andato a Bucky o a Sam? Perché alla fine di Endgame, Sam non ha accettato lo scudo", ha spiegato Mackie. "Ha detto a Steve: 'Penso che questo appartenga a qualcun altro, penso appartenga a te'. Quindi in nessun momento era emozionato di diventare Capitan America. Kevin Feige e Nate Moore mi dicevano: 'Non siamo sicuri di cosa stia succedendo, quindi lo spettacolo sarà più sull'idea o sull'archetipo di Captain America, non sul tuo diventare Captain America'. Quindi ero davvero confuso, ma non ero nemmeno emozionato. Anzi, odiavo l'idea. Pensavo che sarebbe stata un'idea terribile".

Fonte: Comic Book