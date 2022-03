Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Apple TV+ ha condiviso una prima immagine di The Essex Serpent, la nuova serie TV con Claire Danes e Tom Hiddleston in arrivo sulla piattaforma venerdì 13 maggio.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Adattato dal romanzo bestseller di Sarah Perry, lo spettacolo segue la vedova londinese Cora Seaborne (Danes) che si trasferisce nell'Essex per indagare sui rapporti di un mitico serpente. Forma un legame improbabile con il vicario del villaggio (Hiddleston), ma quando la tragedia colpisce, la gente del posto la accusano di attrarre la creatura.

La produzione dell'inedita serie TV è iniziata il 15 marzo 2021 e vede Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Patrick Walters, Iain Canning, Emile Sherman come produttori esecutivi insieme a Barnard e Symon.

Hiddleston ha vinto un Golden Globe ed è stato nominato per un Emmy per The Night Manager. Successivamente, ha ripreso il ruolo di Loki nell'MCU nella serie TV Marvel Loki, disponibile su Disney+.

Fonte: Deadline