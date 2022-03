Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 59 minuti fa

Giancarlo Esposito torna sulla rete AMC: la star di Breaking Bad e Better Call Saul interpreterà il ruolo del protagonista in The Driver, un nuovo drama in arrivo su AMC e AMC+ il prossimo anno.

Basato su una serie britannica, il dramma in sei episodi vedrà Esposito nei panni di un tassista "la cui vita viene sconvolta quando accetta di guidare per un gangster dello Zimbabwe con sede a New Orleans noto per lo sfruttamento di immigrati privi di documenti nei porti meridionali degli Stati Uniti", secondo alla descrizione ufficiale.

"Giancarlo è un talento singolare che è già amato dagli spettatori di AMC attraverso le sue straordinarie esibizioni in Breaking Bad e Better Call Saul", ha dichiarato il membro di AMC Dan McDermott. "Siamo entusiasti di continuare la sua relazione con AMC e AMC+ in una serie costruita attorno a lui e a un personaggio indimenticabile che coglie quella che pensa sia una semplice opportunità di lavoro e si ritrova a confrontarsi con un mondo che lo mette alla prova in modi che non avrebbe mai potuto immaginare”.

Fonte: TVLine