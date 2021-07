Scritto da: Emilio De Chiara - Data di pubblicazione: 23 giugno 2021

Peter Capaldi e Jessica Raine sono stati scelti come protagonisti della nuova serie thriller della casa di produzione Hartswood Films (che ci ha già regalato Sherlock e Dracula), The Devil’s Hour, che verrà rilasciata sulla piattaforma di streaming di Amazon, Prime Video.

Scritta dall’emergente sceneggiatore britannico Tom Moran, la serie racconterà la storia di Lucy Chambers (Jessica Raine), una donna che ogni notte si sveglia esattamente alle 3:33, nel mezzo della cosiddetta ora del diavolo, tra le tre e le quattro di mattina.

Lucy ha un figlio di otto anni introverso e apparentemente privo di emozioni, e vive in una casa in cui risuonano gli echi di una vita che non le appartiene; quando il suo nome viene inspiegabilmente collegato ad una serie di brutali omicidi, sarà finalmente fatta luce su tutte quelle risposte che per anni la donna ha evitato di darsi.

Peter Capaldi interpreterà un nomade solitario spinto da un’ossessione omicida, che sarà il bersaglio di una caccia all’uomo guidata dal compassionevole detective Ravi Dhillon (Nikesh Patel).

Ad arricchire il cast ci saranno Meera Syal, Alex Ferns, Phil Dunster, Barbara Marten, Thomas Dominique, Rhiannon Harper-Rafferty, John Alastair, Sandra Huggett e Benjamin Chivers.

La serie sarà diretta da Johnny Allan, mentre i produttori esecutivi saranno Steven Moffat, Sue Vertue e Tom Moran.

Fonte: Deadline