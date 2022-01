Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Gustav Möller, il cui film d'esordio The Guilty ha vinto al Sundance nel 2018, è tornato con The Dark Heart, una serie basata sul romanzo thriller poliziesco più venduto di Joakim Palmkvist.

La serie è stata scritta da Möller e Oskar Söderlund, un famoso sceneggiatore i cui crediti includono la serie Netflix Snabba Cash. FLX, il banner svedese di proprietà degli SF Studios, ha prodotto lo spettacolo per Discovery Plus.

The Dark Heart segue Sanna, la figlia di 21 anni di un ricco proprietario terriero nel sud della Svezia il cui padre, Bengt, fa fortuna affittando terreni ereditati a laboriosi agricoltori di famiglia. Quando Sanna inizia una relazione con Marcus, il figlio squattrinato di un contadino vicino, suo padre le lancia un ultimatum: "Lascia Marcus o perdi la tua eredità". Poco dopo, Bengt scompare senza lasciare traccia. La polizia locale si rivolge a Tanja, un'investigatrice di Missing People Sweden, la cui passione per la risoluzione del caso si trasforma rapidamente in un'ossessione.

Möller ha recentemente affermato che "The Dark Heart non è un giallo", ma piuttosto uno studio sul personaggio:

“Abbastanza presto, abbiamo un'idea di chi sia colpevole e chi no, quindi la serie è molto più incentrata sulla psicologia di questi personaggi. Quello che ho pensato fosse davvero affascinante quando ho letto il libro di Joakim Palmkvist, è quanto siano simili i due protagonisti. Ciò che li ha uniti nonostante le loro differenze è il fatto che sono entrambi estranei e affamati di autorealizzazione e riconoscimento: uno ci arriva con la violenza e l'omicidio, mentre l'altro ci arriva cercando di risolvere un omicidio".

L'atmosfera tesa dello spettacolo è rafforzata anche dalla colonna sonora originale composta da Petter Winnberg, un membro della band svedese Amason: "La musica cattura davvero l'anima folk della Svezia", ha detto Möller.

Fonte: Variety