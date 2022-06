Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Dominic West (The Wire, The Affair), interprete del Principe Carlo nella quinta stagione di The Crown, ha recentemente parlato della sesta stagione - le cui riprese inizieranno ad agosto.

L'attore ha assicurato che gli spettatori dovranno aspettarsi una stagione "tumultuosa", poiché metterà in luce la figura di Diana e la sua tragica scomparsa. Dominic West ha parlato inoltre del suo personaggio, il Principe Carlo, figura molto bistrattata all'interno della Famiglia Reale: "Gli voglio bene, è genuino, una forza del bene, davvero un uomo straordinario".

Ad affiancarlo nel ruolo della Principessa ci sarà Elizabeth Debicki, conosciuta nel mondo delle serie TV per la sua partecipazione in The Night Manager.

Il cast sarà composto anche da Imelda Staunton nei panni della Regina Elisabetta, Jonathan Pryce in quelli del Principe Filippo e Lesley Manville nelle vesti della Principessa Margaret. Olivia Williams interpreterà invece Camilla Parker Bowles.

Nel frattempo ad aprile la produzione ha aperto il casting per la figura giovanile di Kate Middleton, quindi si potrebbe ipotizzare che la sesta stagione mostrerà il primo incontro tra Kate e William, all'università.

Non ci resta che attendere la quinta stagione, creata da Peter Morgan, che sarà rilasciata su Netflix a novembre.