Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Mentre le riprese della quinta stagione di The Crown sono in fase di sviluppo, la produzione apre al casting per il personaggio di Kate Middleton per la sesta stagione:

"Stiamo alla ricerca di un'eccezionale giovane attrice per il ruolo di Kate Middleton. Si tratta di un ottimo ruolo nella serie drammatica che ha vinto numerosi premi e siamo alla ricerca di una forte somiglianza fisica".

La ricerca di una giovane attrice somigliante alla Duchessa di Cambridge lascia ipotizzare che nella sesta stagione si potrebbe vedere il primo incontro tra Kate e William: i due si sono infatti conosciuti nel 2001 all'Università di Saint Andrews in Scozia. Sarebbe inoltre inevitabile affrontare anche il problema con le dipendenze del principe Harry.

Nei mesi scorsi erano trapelate delle notizie anche per la ricerca degli attori per i ruoli di William e Harry, sempre per la sesta stagione. Nella prossima stagione il piccolo Principe William sarà interpretato da Senan West, figlio di Dominic West, che sarà presente proprio a fianco del padre: infatti, Dominic West ed Elizabeth Debicki saranno i nuovi Carlo e Diana.

La quinta stagione di The Crown vedrà il debutto su Netflix a novembre. Il nuovo cast metterà in scena le tragiche vicende che hanno allarmato la famiglia reale negli anni '90. Imelda Staunton sarà la regina Elisabetta, al fianco di Jonathan Pryce come principe Filippo, mentre Lesley Manville sarà la principessa Margaret e Olivia Williams sarà Camilla Parker Bowles.

Fonte: Variety