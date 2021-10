The Crown 5: le Foto Inedite dal Set della prossima Stagione

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

The Crown, la pluripremiata serie creata e scritta da Peter Morgan, e che porta sul piccolo schermo le vicende della regina Elisabetta II e di tutta la famiglia reale inglese, si sta preparando all’ennesimo cambio di cast.

Dopo aver mostrato il periodo storico segnato dalla carica a primo ministro di Margaret Thatcher, la quinta stagione coprirà infatti l’arco temporale più attuale del regno della monarca, andando ad descrivere la fase degli anni ’90.

Per l’occasione “a sedere sul trono e ad indossare la corona” sarà Imelda Staunton (Harry Potter e l’Ordine della Fenice), che prenderà il posto di Olivia Colman, mentre a vestire i panni del principe Carlo e di Lady Diana, saranno rispettivamente Dominic West (The Affair) e Elizabeth Debicki (The Night Manager).

In merito proprio ai due attori che presteranno il volto alla coppia, dopo le prime foto trapelate in rete, sono stati pubblicati una serie di post su Twitter contenenti dei nuovi scatti che li ritraggono sul set, uno dei quali mette in confronto gli interpreti alle loro controparti reali.

I nuovi episodi dell’amato show saranno disponibili sulla piattaforma streaming Netflix il 15 novembre 2022.

The Crown's Elizabeth Debicki and Dominic West Require a Double Take as Diana and Charles https://t.co/ykSbjVXmCp — People (@people) October 13, 2021

📸 | Elizabeth Debicki filming The Crown! pic.twitter.com/2e14cN49X8 — best of elizabeth debicki (@archivedebicki) October 14, 2021

📸 | Elizabeth Debicki as Princess Diana at The Crown set! pic.twitter.com/bgVs5t6Cwm — best of elizabeth debicki (@archivedebicki) October 7, 2021

