Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Mentre la data di debutto risulta ancora molto distante, giungono nuove informazioni in merito al cast dell’attesa quinta stagione di The Crown: è stato infatti annunciato che l’attore di origini pakistane Humayun Saeed è stato scelto per interpretare il ruolo del dottor Hasnat Khan.

Il cardiochirurgo era stato uno degli interessi amorosi della Principessa Diana, avendo intrecciato con lei una relazione dal 1995 al 1997, interrotta in seguito all’incontro fra la Lady e Dodi Al-Fayed.

Stando a quanto riferito dallo stesso agli investigatori che indagarono sul terribile incidente che pose fine alle vite dei due amanti sopramenzionati, Khan avrebbe preso in considerazione l’idea di vivere assieme alla Principessa del Galles, ma la situazione con la stampa avrebbe reso il tutto estremamente insostenibile.

La quinta stagione di The Crown tratterà la fine del matrimonio fra il Principe Carlo e Diana, che, a seguito della consueta sostituzione degli attori, saranno rispettivamente interpretati da Dominic West (The Affair) ed Elizabeth Debicki (The Night Manager), apparsi nei loro panni in alcune recenti foto trapelate online.

I nuovi episodi dell’apprezzato show, creato da Peter Morgan, saranno disponibili sul catalogo di Netflix il prossimo 15 novembre.

Fonte: Variety