Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Starz ha dato a The Continental una revisione piuttosto pesante mentre si avvicina alla produzione. Le ultime notizie descrivono lo spin-off di John Wick come una serie evento. Invece di una serie limitata, The Continental sarà quindi ora una serie evento di tre episodi, con ogni episodio che verrà essenzialmente trattato come un lungometraggio, sia dal punto di vista della produzione che del budget.

Ogni episodio dovrebbe avere una durata di 90 minuti e ricevere un budget di oltre 20 milioni di dollari. Per fare un confronto, HBO aveva preventivato tra i 10 e i 15 milioni di dollari per episodio per l'ultima stagione di Game of Thrones!

La serie TV si svolgerà circa 40 anni prima degli eventi trattati nei film di John Wick e presenterà l'ascesa al potere di Winston con l'omonimo hotel. Dal momento che la serie si svolge decenni fa, né Ian McShane (Winston) né Keanu Reeves dovrebbero avere un ruolo nella serie.

"Abbiamo preso molte proposte, e poi il team creativo di questo oscuro piccolo spettacolo chiamato Wayne che era su YouTube è venuto da noi con la sua opinione", ha detto in precedenza il capo della Lionsgate TV Kevin Beggs. "Siamo rimasti davvero sbalorditi perché ha risolto un sacco di problemi ed è stato super eccitante. Ambientato in una New York fatiscente negli anni '70 con uno sciopero dei netturbini, che ha fatto sì che si ammucchiassero sacchi di spazzatura ai bordi delle strade. La mafia che si impegna in quel business come ne I Soprano e tante altre cose che sono davvero reali come sfondo interessante per esplorare le origini di The Continental".

Lo show è prodotto da Chad Stahelski, Derek Kolstad e Basil Iwanyk. Gli episodi uno e tre della serie saranno diretti da Albert Hughes.

Mentre ancora non si sa nulla sulla data di uscita di The Continental, il quarto capitolo di John Wick sarà nelle sale dal 27 maggio 2022.

Fonte: Comic Book