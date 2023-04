Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 14 aprile 2023

Quasi due anni dopo l'uscita del film The Conjurin – Per Ordine del Diavolo, il destino del franchise sembra legato a un futuro sul piccolo schermo.

Max - la nuova piattaforma di HBO Max e Discovery+ - sta infatti sviluppando una serie TV basata sulle vicende horror dei demonologi Ed e Lorraine Warren.

Il regista dei primi due film James Wan e il produttore Peter Safran sono in trattativa per entrare a far parte del team creativo. Atomic Monster sosterrà il progetto insieme alla Warner Bros. Television.

Non ci sono altri dettagli. Lo show potrebbe sia approfondire quanto visto fino sul grande schermo, che introdurre novità e personaggi inediti.

The Conjuring è un franchise cinematografico horror che negli anni ha ottenuto e mantenuto un successo non indifferente, sia in termini di fan che di botteghino. La saga – iniziata nel 2013 - si compone di otto film usciti finora al cinema. La storia principale - basata su fatti realmente accaduti - è quella di Ed e Lorraine Warren, interpretati da Patrick Wilson e Vera Farmiga, presenti in The Conjuring, The Conjuring 2 e The Conjuring 3: Per ordine del diavolo. I due protagonisti sono comparsi anche in Annabelle 3.

Inoltre stati rilasciati gli spin-off La Llorona – Le Lacrime del Male e The Nun. A settembre uscirà The Nun 2 ed è in sviluppo infine il quarto film della saga principale, The Conjuring 4, sempre con la coppia di attori Wilson e Farmiga.

Fonte: Comic Book