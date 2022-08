Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 12 ore fa

Il cast della seconda stagione di The Cleaning Lady si amplia con l'entrata di Naveen Andrews. L'attore londinese, candidato agli Emmy Awards, è noto per aver lavorato in Lost, Sense8 e The Dropout.

Basata sullo show argentino La chica que limpia del 2017, la serie TV statunitense racconta la storia di una dottoressa filippina di origine cambogiana, Thony De La Rosa (Élodie Yung), che arriva negli USA in cerca di cure che possano salvare la vita a suo figlio. Ma quando il sistema fallisce e la costringe a nascondersi come immigrata clandestina, Thony usa la sua astuzia per infrangere la legge.

Andrews interpreterà Robert Kamdar, l'ex amante di Nadia (Eva De Dominici), la moglie di Arman (Adan Canto). Robert è intenzionato a seminare discordia tra Arman e Nadia, costringendo il primo a lottare per mantenere intatto il suo mondo e la sua dignità, mentre rimette in sesto la sua vita nelle peggiori circostanze.

Sviluppata da Miranda Kwok e prodotta da Warner Bros. Television e Fox Entertainment, The Claeaning Lady è stata una dei prodotti più visti sulla rete Fox negli ultimi due anni. Mentre in Italia è trasmessa sul canale Italia 1.

Fonte: Deadline