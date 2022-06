Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Nonostante il caldo e la voglia di stendersi al sole per abbronzarsi, cullati dalla piacevole brezza marina, in casa Disney+ si respira già il periodo delle feste invernali, con la neve, i regali e l’atteso arrivo di una serie dal sapore squisitamente natalizio.

Come annunciato da tempo, il servizio streaming è a lavoro su un progetto seriale basato sul franchise di Santa Clause, la trilogia di film con protagonista Tim Allen (L’Uomo di Casa), che per l’occasione tornerà a ricoprire il ruolo del bonario abitante del Polo Nord.

Insieme a lui è previsto anche il ritorno di Elizabeth Mitchell (Lost), nei panni della moglie di Babbo Natale, Carol Newman, nonché la presenza di Elizabeth Allen-Dick, figlia nella vita reale, ma per l'occasione anche sul piccolo schermo, di Allen, Austin Kane, Rupali Redd, Devin Bright e Kal Penn (Dr. House).

In attesa quindi di poter assistere a questo sequel, è stata recentemente rilasciata online una prima immagine, grazie alla quale è possibile dare un primo sguardo al cast che apparirà negli episodi.

Lo show, intitolato The Clauses, seguirà le vicende di uno Scott Calvin (Allen) ormai sessantacinquenne, che non riuscendo più a gestire la mole di lavoro e le responsabilità che comporta l’essere Babbo Natale, cercando inoltre di dare alla sua famiglia la stabilità e la vita normale che merita, s’impegnerà per trovare un degno sostituto per il rilevante ruolo.

Fonte: Comic Book