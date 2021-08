Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

A distanza di pochissimo tempo dalla messa in onda del finale della quarta stagione, è arrivato l’annuncio ufficiale che la rete televisiva Showtime ha rinnovato il drama The Chi per un nuovo ciclo di episodi.

A dare il lieto annuncio è stata Lena Waithe (interprete di Ash James in Westworld), creatrice della serie, che durante una live su Instagram ha voluto così ringraziare i fan che continuano a seguire le storie di Kevin, Papa e tutti gli altri protagonisti.

“La quinta annata di The Chi sta arrivando. È fatta. È stata scritta” – ha dichiarato l’attrice – “Siete stati con noi per tutto il viaggio. Abbiamo imparato molto. Siamo cresciuti e i personaggi sono maturati con noi. Gli abbiamo urlato contro e abbiamo fatto cose stupide con loro. Li abbiamo visti passare da bambini a giovani uomini e donne”.

Lo show segue le vicende di una comunità di afroamericani del Southside di Chicago, le cui vite si troveranno ad intrecciarsi a causa di un tragico ed inaspettato evento.

Il cast vede la presenza di Jacob Latimore, Alex Hibbert, Yolonda Ross, Shamon Brown Jr., Michael V. Epps e Birgundi Baker.

Fonte: TVLine