Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Sono quattro gli episodi finora disponibili sulla piattaforma Disney+ per la serie TV di Star Wars The Book of Boba Fett.

Questa prima parte dello show è stata accolta dalla critica con recensioni per lo più positive, raggiungendo l’85% su Rotten Tomatoes. Tuttavia, i voti dei fan sono stati un po' più contrastanti, facendo guadagnare allo show un punteggio del 60%.

Alcuni fan, nello specifico, non sono rimasti soddisfatti dalla rappresentazione del personaggio interpretato da Temuera Morrison, considerandolo troppo distante da quella figura iconica lanciata dalla trilogia originale.

Lo stesso attore neozelandese, durante una recente intervista, si è dimostrato perplesso nei confronti del suo Boba Fett, ritenendo che il personaggio avesse troppe battute:

"Speravo di non parlare così tanto come nei primi episodi. Parlo troppo. Infatti in un primo momento ho cercato di passare le mie battute a Ming-Na Wen. Ho detto a Favreau: 'Mi scusi tanto ma penso sul serio che Ming-Na dovrebbe pronunciare queste battute, io voglio restare misterioso. Voglio essere silenzioso. Ho tutti questi paragrafi qui! Penso che dovremmo liberarcene'. Questa è la verità".

Morrison ha però anche ammesso che i dialoghi sono stati necessari per dare più spessore al personaggio:

"Immagino che fosse necessario dover parlare. Era necessario riempire i vuoti e dare un po’ di informazioni. Ma sì, penso di aver parlato un po’ troppo".

La serie TV è avventura dell’universo di Star Wars anticipata in una scena post credit a sorpresa dopo il finale della seconda stagione di The Mandalorian. La narrazione mette in risalto il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand (Ming-Na Wen) farsi strada nel mondo criminale della Galassia quando tornano sulle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine.

Fonte: Comic Book