Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Molto poco è stato rivelato sulla serie spin-off di The Mandalorian dedicata all'amato personaggio di Star Wars Boba Fett, The Book of Boba Fett.

Quel che sappiamo è che Robert Rodríguez è attualmente il produttore esecutivo e regista della serie TV, insieme a Jon Favreau e Dave Filoni che sono anch'essi produttori.

Noto per il suo lavoro al cinema di molti film notevoli tra cui: Dal tramonto all'alba, C'era una volta in Messico e i due capitoli di Sin City, senza dimenticare il progetto Grindhouse, il regista texano ha rilasciato una intervista, dove sottolinea quanto lo show potrà sorprendere i fan:

"Non posso dire nulla a riguardo in questo momento, ma uscirà a dicembre… State a vedere cosa accadrà. Vi lascerà a bocca aperta. Questo è tutto quello che posso dire. Posso parlarne quanto voglio, perché so che supera le aspettative. Supera di gran lunga le aspettative. La gente sarà così entusiasta quando lo vedrà".

Rodríguez ha poi parlato più in generale della rivoluzionaria tecnologia volume che viene utilizzata per dare vita a show quali appunto The Mandalorian e The Book of Boba Fett, che consente ai registi di creare sfondi con effetti visivi in tempo reale in modo che gli attori possano vedere l’ambiente digitale mentre stanno girando in un teatro di posa. Rodriguez ha però spiegato perché probabilmente non userebbe questa tecnologia per un film:

"Penso che forse ha più senso per una serie TV, perché si possono avere dei materiali che si possono riutilizzare e luoghi in cui si può tornare spesso e che sarebbero impossibili da raggiungere regolarmente in una serie TV. Non so se lo userei molto in un film dove sono solo scene una tantum che vengono fatte. Durano solo un paio di minuti e poi non si torna più in quella location".

Infine il regista ha rifiutato di rivelare se tornerà a dirigere il terzo capitolo di The Madalorian. La buona notizia è che lo spin-off The Book of Boba Fett è ormai a pochi mesi dal debutto sulla piattaforma Disney+.

Fonte: Collider