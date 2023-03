Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Lo scorso ottobre Netflix ha ordinato The Abandons, un nuovo spettacolo di stampo western nata dalla mente dietro Sons of Anarchy, Kurt Sutter, e nelle score ore sono state svelate le prime informazioni sul cast: stando a quanto comunicato Lena Headey, conosciuta al pubblico televisivo per aver prestato il volto alla subdola Cersei Lannister ne Il Trono di Spade, è recentemente salita a bordo del progetto.

La serie TV - costituita da 10 episodi - segue un gruppo variegato e anomalo di famiglie che perseguono il proprio destino sullo sfondo dell'Oregon del 1850. Minacciate da una forza corrotta da ricchezza e potere, che brama la loro terra e cerca di cacciarle via, queste anime abbandonate che vivono ai margini della società uniranno le loro tribù in un unico nucleo per contrattaccare, portando a un sanguinoso conflitto, dove la giustizia si estenderà oltre i confini della legge.

Headey vestirà i panni di Fiona, una matriarca dall’animo forte e devoto che, non potendo avere figli, ha deciso di accogliere quattro orfani per creare una famiglia propria. Spinta da uno scopo più alto e da un risoluto temperamento irlandese, la donna metterà la sua fede e il suo amore per i cari al di sopra di tutto.

Fonte: Variety