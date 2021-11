Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Il lungo e tortuoso cammino dello spin-off di The 100 è ora rovinosamente giunto a termine.

Il prequel, nato dallo sviluppatore/produttore esecutivo/showrunner di The 100 Jason Rothenberg, è iniziato come pilot backdoor durante la settima e ultima stagione della serie madre, per poi essere approvato nell'ottobre 2019 risultando ancora in fase di lavorazione a maggio 2021, mese in cui il presidente di The CW Mark Pedowitz aveva dato speranza ai fan affermando che "c'erano ancora discussioni in corso".

Ambientato 97 anni prima degli eventi della serie originale, il prequel sarebbe iniziato con la fine del mondo - un'apocalisse nucleare che spazza via la maggior parte della popolazione umana della Terra - e avrebbe seguito una banda di sopravvissuti che impara a far fronte a un pericoloso mondo, lottando per creare una società nuova e forse migliore.

Fonte: Deadline