Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 3 ore fa

La casa di produzione di Sex Education ha svelato i nomi degli attori che faranno parte del cast di Ten Pound Poms, una serie drammatica dal creatore di Brassic Danny Brocklehurst.

Nell'inedito progetto vedremo Michelle Keegan, Faye Marsay (Game of Thrones), Warren Brown, Rob Collins, Leon Ford, Declan Coyle, David Field, Stephen Curry, Hattie Hook, Finn Treacy ed Emma Hamilton (The Tudors).

La serie TV composta da 6 episodi segue un gruppo di inglesi mentre lasciano la Gran Bretagna del dopoguerra, nel 1956 per intraprendere un nuovo percorso in Australia.

Il regista ha dichiarato: "Ten Pound Poms è composto da un cast corale di attori che amiamo; sono contento di averli con me in questo progetto. E un piacere accogliere per la prima volta i brillanti Faye e Warren, mentre per me è la terza volta che lavoro con Michelle e sono sicuro che faremo ancora un gran lavoro insieme".

Il progetto è prodotto da Eleven per la BBC One e BBC iPlayer nel Regno Unito e da Stan in Australia, e le riprese si svolgeranno nella Terra dei Canguri.

Non conosciamo ancora la data di uscita, e restiamo in attesa di ulteriori notizie.

Fonte: Variety