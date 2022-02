Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Il crudo dramma psicologico Swimming With Sharks, interpretato da Kiernan Shipka e Diane Kruger, debutterà su The Roku Channel ad aprile. Le protagoniste erano state già annunciate nel febbraio 2020, quando la serie era precedentemente sotto Quibi. Insieme a Shipka e Kruger reciteranno anche Donald Sutherland, Ross Butler, Thomas Dekker, Finn Jones, Erica Alexander e Gerardo Celasco.

Swimming With Sharks conterrà sei episodi dalla durata di mezz'ora. Kruger (In the Fade) interpreterà Joyce Holt, capo studio di Fountain Pictures, mentre Shipka (Chilling Adventures of Sabrina) interpreterà la stagista di Joyce, Lou Simms, che sviluppa un'ossessione estrema per il suo capo. Lo spettacolo segue le grandi imprese che Lou, che è tutt'altro che una ingenua nuova arrivata nel settore, si avvicinerà a Joyce. Lo spettacolo è ispirato all'omonima commedia originale del 1994 di George Huang sul sistema degli studi di Hollywood.

“Storicamente, Hollywood ha sempre rappresentato la reinvenzione, la rinascita. Ricominciare. Non c'è mai stato un momento migliore per abbracciarlo", ha dichiarato la showrunner e creatrice Kathleen Robertson in una dichiarazione. “Il mio obiettivo era sovvertire questa storia e arrivarci da un luogo di meraviglia e corruzione, attraverso gli occhi di due complesse prospettive femminili. Le loro esibizioni sono piuttosto straordinarie. Nessuno vedrà mai più Kiernan Shipka come la figlia di Don Draper".

Swimming With Sharks, che proviene dalla Lionsgate Television, è scritto e diretto da Robertson e diretto da Tucker Gates. Chris Cowles, Liz Destro, Stephen Israel, Jay Cohen e Dana Brunetti sono i produttori esecutivi.

"Hollywood può essere tanto spietata quanto affascinante", ha aggiunto Colin Davis, capo della programmazione originale con script di Roku. "Swimming With Sharks non si tira indietro nel mostrare le attività complesse, guidate dall'ego e alimentate dall'ambizione nei propri tentativi di farcela in una città piena di sogni infranti più che di storie di successo".

Fonte: Variety