Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

I fan hanno dovuto dire addio a Le Terrificanti Avventure di Sabrina nel 2020, ponendo fine alle avventure sul piccolo schermo del personaggio di Kiernan Shipka, ma l'attrice torna con la nuova serie Swimming with Sharks, che la vedrà protagonista insieme a Diane Kruger. Prima della premiere ufficiale della serie, The Roku Channel ha rilasciato il primo trailer della nuova emozionante serie drammatica, in arrivo il 15 aprile.

Secondo la descrizione ufficiale, "L'attesissimo dramma guidato da Diane Kruger e Kiernan Shipka, e da Kathleen Robertson - che funge da creatrice e showrunner - parla del lato oscuro del sistema degli studi di Hollywood e di un assistente che ribalta la situazione su un boss violento. Siamo tutti nel settore e l'intera serie è una situazione intensa ma intrigante da cui non riesci a distogliere lo sguardo. Piena di colpi di scena psicologici, le trame avvincenti della serie abbinate a performance potenti lasceranno il pubblico al limite. Donald Sutherland, Thomas Dekker, Finn Jones, Erika Alexander, Ross Butler e Gerardo Celasco completano l'incredibile cast".

Swimming With Sharks conterrà sei episodi dalla durata di mezz'ora. Kruger (In the Fade) interpreterà Joyce Holt, capo studio di Fountain Pictures, mentre Shipka (Chilling Adventures of Sabrina) interpreterà la stagista di Joyce, Lou Simms, che sviluppa un'ossessione estrema per il suo capo. Lo spettacolo segue le grandi imprese che Lou, che è tutt'altro che una ingenua nuova arrivata nel settore, si avvicinerà a Joyce. Lo spettacolo è ispirato all'omonima commedia originale del 1994 di George Huang sul sistema degli studi di Hollywood.

Swimming with Sharks debutterà su The Roku Channel il 15 aprile.

Fonte: Comic Book