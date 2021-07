Sweet Tooth: l'Influenza di Twin Peaks sulla Serie TV di Netflix

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 23 giugno 2021

L'amore e l'influenza di Twin Peaks di David Lynch e Mark Frost si possono percepire nella maggior parte dei fumetti di Jeff Lemire, incluso l'omonimo fumetto DC - Vertigo, che si è trasformato in una serie TV Sweet Tooth.

Oltre alle sequenze oniriche che compongo la serie TV e al fatto che il continuo del fumetto si intitoli Sweet Tooth: The Return, come appunto il sequel dello show di Lynch del 2017, Sweet Tooth ha molto in comune con lo show cult di fine anni '90. Anche al di là dell'influenza di Twin Peaks proprio sul fumetto, la famosa serie TV ha avuto conseguenze sul lavoro che i produttori dell'adattamento live-action hanno deciso di fare con il prodotto di Netflix.

Il creatore e produttore esecutivo Jim Mickle ha confermato questo tipo di ispirazione:

"Sicuramente. Twin Peaks è la mia serie TV preferita di tutti i tempi, quindi l'impronta esiste, c'è nel DNA del nostro prodotto. Non so se sia così palese ma i riferiti soprattutto al bosco e l'atmosfera sono quelli".

La produttrice esecutiva Beth Schwartz ha aggiunto:

"Direi che non è stato necessariamente qualcosa che è venuto fuori così palesemente, ma ora pensare a molti dei nostri personaggi, specialmente a Rockbridge, hanno sicuramente delle vibrazioni di Twin Peaks".

Inoltre lo scrittore e fumettista canadese Jeff Lemire ha confermato la sua ossessione per Twin Peaks fin da bambino:

"Mi ha colpito davvero in profondità, e da allora è stata una parte importante della mia vita creativa. Ho questo rapporto molto consapevole con questo aspetto e cerco sempre di riportarlo nel mio lavoro".

Prodotta da Robert Downey Jr. la serie TV Sweet Tooth è una fiaba moderna delicata che parla di un mondo stravolto da una misteriosa pandemia il cui nascono bambini ibridi metà uomo e metà animale.

L'intera prima stagione della serie TV Sweet Tooth è disponibile sulla piattaforma di streaming Netflix.

Fonte: Comic Book