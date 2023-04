Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

"L’Afflizione è il vostro nemico, non noi!"

Il rapporto tra fumetti e schermo è ormai un legame proficuo e consolidato che porta i due media a scambiarsi idee, diventando spesso oggetto di spin-off o adattamenti.

Uno dei progetti di trasposizione più apprezzati dalla critica e dal pubblico è Sweet Tooth che ritorna - dopo due anni - con un nuovo lotto di episodi su Netflix.

Trama e cast

La storia inizia circa dieci anni dopo una pandemia denominata l'Afflizione che ha spazzato via la maggior parte dell’umanità con il conseguente collasso della società e delle istituzioni. Da allora sono comparsi dei bambini appartenenti ad una nuova razza ibrida in parte umana in parte animale. Gus (Christian Convery) - ibrido tra uomo e cervo - esce per la prima volta nel mondo dopo la morte del padre, accompagnato da Big Man/Tommy Jepperd (Nonso Anozie), un viaggiatore che vede la sua missione come un modo per redimersi dai peccati del passato. Questa avventura rappresenta per il piccolo protagonista una scoperta meravigliosa ma non esente da pericoli. Alcuni umani, infatti, vogliono sacrificare questi bambini del post virus per trovare una cura.

Alla fine della prima stagione, Gus viene rinchiuso in uno zoo abbandonato dai Last Man on Earth, un gruppo guidato dal Generale Abbot (Neil Sandilands), che usa i bambini per gli esperimenti del Dr. Aditya Singh (Adeel Akhtar).

Nel secondo capitolo, per proteggere i suoi amici, il ragazzino accetta di aiutare il dottor Singh e inizia così un'angosciante esplorazione delle sue origini e del ruolo della madre Birdie (Amy Seimetz) negli eventi che hanno portato al Grande Crollo. Fuori dalla Riserva, Tommy (Anozie) e Aimee Eden (Dania Ramirez) si uniscono per liberare gli ibridi, ma la loro alleanza viene messa alla prova. Quando le rivelazioni del passato minacciano la possibilità di redenzione nel presente, Gus e il suo gruppo si ritrovano in rotta di collisione con Abbot e le forze malvagie che vogliono annientarli una volta per tutte.

Nel cast sono presenti anche Stefania LaVie Owen (Messiah) nel ruolo di Bear, Aliza Vellani (Colony) nel ruolo di Rani, Naledi Murray (First Wives Club) nel ruolo di Wendy, Marlon Williams nel ruolo di Johnny Abbot, Christopher Sean Cooper Jr. nel ruolo di Teddy e Yonas Kibreab nel ruolo di Finn. Infine James Brolin (Life in Pieces) è il narratore che accompagna lo spettatore intervenendo talvolta con le proprie osservazioni.

Produzione e curiosità

Ideata da Jim Mickle (We Are What We Are) e prodotta da Robert Downey Jr. e Susan Downey, la serie TV fantasy/post apocalittica è uno dei successi più grandi di Jeff Lemire, autore e disegnatore versatile con collaborazioni internazionali anche con Marvel e DC Comics.

All'uscita dell'opera nel 2019 Mickle pensò fin da subito ad una possibile trasposizione cinematografica, che però successivamente venne prodotta per il piccolo schermo. Il regista statunitense scrisse e diresse quindi un pilot, coadiuvato da Lemire presente sul set in veste di consulente per l’intera durata delle riprese.

La serie TV e il fumetto differiscono sia in relazione alla storia che per la presenza di nuovi personaggi, ma Lemire fu ascoltato in sede di ogni cambiamento nel tentativo di non snaturare le basi della sua creazione.

Tra i produttori spicca il nome di Robert Downey Jr., grande fan del fumetto insieme alla moglie che ha così dichiarato:

"Robert e io cerchiamo spettacoli da guardare con i nostri figli. Abbiamo un bambino di 6 anni e uno di 9 anni, e ci piace rannicchiarci sul divano e trovare una serie TV che possiamo guardare insieme. Abbiamo pensato che con alcuni aggiustamenti al fumetto, pur mantenendone tutti i temi forti, avremmo potuto creare qualcosa che sarebbe stato fantastico per un'intera famiglia”.

Lo show è stata girato in Nuova Zelanda, l'atmosfera boscosa ricercata dagli autori è ispirata alle fiabe dei fratelli Grimm. Il team creativo ha lavorato con dei consulenti sul cambiamento climatico per aiutare a creare il mondo di Sweet Tooth in modo realistico. Le scene del quartier generale dell'Esercito degli animali sono state girate in un vero parco divertimenti chiamato Rainbow's End.

Il regista e il direttore della fotografia Dave Garbett sono stati fortemente influenzati dai film E.T., Jurassic Park e Indiana Jones.

La prima stagione ha debuttato nel 2021 ricevendo il plauso della critica e ottenendo una valutazione positiva al 98% su Rotten Tomatoes.

Trailer e data di uscita

Sweet Tooth tornerà su Netflix il 27 aprile con 8 nuovi episodi.

Di seguito, i trailer rilasciati sui canali ufficiali della piattaforma di streaming.